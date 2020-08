Spa-Francorchamps, Ferrari eliminate in Q2, Hamilton in pole e prima fila tutta Mercedes

GP BELGIO F.1 PROVE UFFICIALI

di

STEFANO GATTI

Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche del GP del Belgio. Lewis Hamilton firma la sua 93esima pole position con oltre mezzo secondo (511 millesimi) di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen manca per 15 soli millesimi di secondi la prima fila ed avrà al suo fianco la Renault di Ricciardo. Charles Leclerc e Sebastian Vettel (eliminati nel Q2) non vanno oltre oltre il 13esimo ed il 14esimo tempo. Prenderanno quindi il via del GP appaiati in settima fila.

Nel giorno della 93esima pole position di Lewis Hamilton (e dell'ennesima prima fila Mercedes) a fare rumore tra le foreste delle Ardenne è il sabato da incubo della Ferrari che prenderà il via del Gran Premio parcheggiando entrambe le proprie SF1000 sulla settima fila dello schieramento: 13esimo tempo per Charles Leclerc, 14esimo per Sebastian Vettel che quindi (ed è la prima volta che accade) non riescono ad entrare nel Q3 che assegna la pole position. Ma è il massimo che il monegasco ed il tedesco potevano fare, tenendo conto che i due erano riusciti a passare per il rotto della cuffia il Q1, "graziati" per 87 millesimi dall'ex ferrarista Kimi Raikkonen. Al deficit velocistico pagato dalle Ferrari sui rettlilinei, si sono sommate difficoltà di grip che hanno portato al via dalla seconda metà dello schieramento. Impietoso il confronto con il 2019, quando gli stessi Leclerc e Vettel avevano spadroneggiato dal primo turno delle prove libere alla bandiera a scacchi.

Dall'altro capo dello schieramento (o quasi) Lewis Hamiton "stacca" una pole position autoritaria ed emozionale, con annesso nuovo record della pista in 1.41.252 e dedica all'attore afroamericano Chadwick Boseman, scomparso poche ore prima). Una pole, quella del sei volte campione del mondo, mai messa in discussione dalla concorrenza, tantomeno da quella interna diche accusa un distacco appena superiore al mezzo secondo e salva di misura (15 millesimi di secondo) la prima fila tutta Mercedes dall'assalto di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull è come al solito... il primo degli altri ma il via alle spalle delle Frecce Nere limita di molto le sue chances in vista del GP, a meno che a Max non riesca uno scatto imperiale al semaforo o nelle staccate del primo giro di gara. A sorpresa, la seconda fila è completata dalla Renault cone non si tratta semplicemente di un exploit da parte del pilota australiano, visto che l'altro pilota della Casa francesescatterà proprio alle spalle di Ricciardo, grazie al sesto tempo delle qualifiche. Tra le due Renault (che aveva lasciato intravvedere indizi di competitività nelle prove libere) si è piazzato: il quinto tempo e la buona forma mostrata fin qui a Spa permettono al pilota thailandese di tirare un po' il fiato, con discrete chances di mettere la parola fine ad un periodo per lui piuttosto opaco che (secondo alcuni osservatori)ne aveva in prospettiva messo in percolo la permanenza a fianco di Verstappen.

Quarta e quinta fila condivisa da McLaren e Racing Point:con le monoposto arancione.con le Racing Point, dalle quali era lecito attendersi una posizione in griglia più ambiziosa. Ci sono anche le Alpha Tauri di(appaiati in sesta fila) davanti alle Ferrari, mentre le Alfa Romeo scatteranno dalla 16esima casella con Raikkonen e dalle 18esima con Antonio Giovinazzi.