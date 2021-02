Si chiama FW43B la "nuova" Williams F.1: la proprietà Dorilton punta tutto su Russell

FORMULA 1

STEFANO GATTI

Sarà svelata tra un mese - venerdì 5 marzo - la versione B della Williams FW43 (il modello della scorsa stagione) che prenderà parte al prossimo Campionato del Mondo. Sarà la prima Williams del nuovo corso del team inglese (dopo la fuoriuscita della famiglia che l'ha fondata) e sarà la quinta in ordine di apparizione dopo le nuove McLaren (15 febbraio), Alpha Tauri (19 febbraio), Alfa Romeo (22 febbraio) e Mercedes (2 marzo).

Quarantatrè: come il numero degli anni nei quali la Williams ha corso (e vinto) a "conduzione familiare, guidata prima dal fondatore Sir Frank Williams (affiancato dal socio Patrick Head) e poi dalla figlia Claire. Ma "43" anche come sigla della monoposto con la quale lo storico team britannico - passato la scorsa estate nelle "mani" del fondo d'investimento USA Dorilton proverà ad abbandonare quella scomoda decima (ed ultima) piazza nel Mondiale Costruttori che occupa ormai da tre stagioni: un tracollo vero e proprio, soprattutto perchè la Williams (powered by Mercedes fin da allora) veniva da due terzi e due quinti posti finali tra il 2014 ed il 2017!

Il mantenimento della sigla "FW" (le iniziali del fondatore) non rappresenta l'unico richiamo alla storia della squadra visto che - più sostanzialmente - nel ruolo di superconsulente - torna a..."libro paga" Jenson Button che con la Williams aveva mosso - nel 200o - i primi passi di una carriera nei Gran Premi culminata nel titolo iridato nel 2009.

Con l'aggiunta di quella "B" che identifica la continuità tecnica legata al rinvio del nuovo regolamento al 2022 e quindi il congelamento di qualsiasi novità di rilievo, la speranza della nuova proprietà è quella di fare un passo avanti in classifica, o magari due. Se nel 2019 infatti la Williams (con George Russell e Robert Kubica) ha raramente abbandonato l'ultima fila e le posizioni di coda delle classifiche, l'anno scorso lo stesso Russell ed il nuovo arrivato Nicholas Latifi sono riusciti ad "ingaggiare" con crescente regolarità le dirette rivali Haas ed Alfa Romeo. Nella stagione al via il prossimo 28 marzo in Bahrain il team punta ovviamente molto - se non tutto - sulle qualità del "principino" George, fin qui largamente celate dal basso potenziale della monoposto ma poi letteralmente "esplose" in occasione del "prestito" del giovane talento di King's Lynn alla Mercedes in sostituzione di Lewis Hamilton.