Sedici anni dopo Schumacher la Ferrari punta alla vittoria ad Imola, sognando la doppietta

CONTO ALLA ROVESCIA

Il prossimo weekend la Scuderia di Maranello punta a tornare sul gradino più alto del podio sul circuito di casa.

Il passaggio di consegne in un'immagine: quella di Red Bull e Mercedes al comando e la Ferrari in secondo piano, al loro inseguimento ma già staccata. GP dell'Emilia Romagna 2021. Dodici mesi e tutto è cambiato, molto almeno! Charles Leclerc guida il Mondiale e le chances che il monegasco (o magari Carlos Sainz) riportino la Rossa alla vittoria sulla pista di casa sono piuttosto alte. Il precedente più recente... non lo è davvero! Imola insomma attende un fine settimana memorabile: Verstappen permettendo, s'intende. Getty Images

Il campione del mondo in carica in effetti è salito sul gradino più alto del podio l'anno scorso, secondo episodio della nuova storia della Formula Uno ad Imola, dopo l'insolito GP d'inizio novembre del 2020, che vide la doppietta delle Frecce Nere di Hamilton e Bottas, terza tappa italiana nel giro di meno di due mesi del Mondiale "pandemico", dopo Monza e la "one-off" del Mugello.

Due GP ben poco brillanti per la Ferrari in Romagna, alle prese con un cammino di rinascita che ha iniziato a dare i suoi frutti in questo primo scorcio di stagione, con due vittorie in tre gare ed una solida leadership in entrambe le classifiche. I tempi sono maturi per il ritorno alla vittoria delle Rosse nel GP che si svolge nell'autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari. Un exploit che manca dal 2006 (sedici anni!), ovviamente tenendo conto della lunga assenza del Mondiale dalla Romagna proprio a partire da quell'ultima edizione del GP di San Marino, vinto da Michael Schumacher davanti a Fernando Alonso (Renault), invertendo le posizioni rispetto a dodici mesi prima.

Per il tedesco e per la Scuderia di Maranello si trattò della sesta ed ultima vittoria ad Imola con la Ferrari nell'arco di otto anni: una straordinaria striscia iniziata nel 1999 ed interrotta - oltre che da Alonso - dal fratello Ralf con la Williams nel 2002. Per onestà intellettuale, bisogna poi aggiungere al performance record di Schumi il primo successo: quello con la Benetton nel tristissimo GP del 1994...

Getty Images

Per ragioni anagrafiche, gli attuali ferraristi hanno uno score imolese molto recente: il monegasco ha chiuso il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy al quinto posto nel 2020 ed al quarto un anno fa, ai piedi di un podio al quale Charles punta ora senza incertezze. Da parte sua, Carlos può vantare un settimo posto nel 2020 (su McLaren) ed un quinto l'anno scorso, subito dietro al monegasco. Con il quale il madrileno ha assoluta necessità di mantenere il contatto ed anzi provare a mettere il muso della sua F1-75 davanti a quella del compagno di squadra.

Getty Images

A proposito di exploit di squadra, se la più recente doppietta ferrarista è quella di poco più di un mese fa in Bahrein, per trovare l'ultima delle Rosse ad Imola bisogna ripercorrere a ritroso l'albo d'oro del GP di San Marino fino al 2002: Michael Schumacher sul gradino più alto del podio, seguito da Rubens Barrichello e da suo fratello Ralf (Williams), che si era imposto dodici mesi prima. Senza dimenticare che l'ultimo uno-due ferrarista in ordine di tempo in Italia è quello di due anni più tardi a Monza: Barrichello "insolitamente"davanti a Michael nel 2004, anomalia che peraltro si era già verificata due anni prima! E che l'affermazione più recente in assoluto del Cavallino Rampante sul suolo nazionale l'ha messa a segno Leclerc nel 2019 sul circuito brianzolo.