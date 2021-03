Schumi jr lancia la sfida: "Ora devo imparare, poi voglio essere il migliore"

L'arrivo di Mick Schumacher in F1 è probabilmente uno dei motivi di maggiore interesse del campionato che sta per prendere il via e anche il figlio del grande Michael non si nasconde. "La storia più interessante quest'anno? Sono io, no? Non so quale sia la storia più forte, ma so cosa vuol dire per me essere in F1. Sono così felice e posso dire di essere orgoglioso di me e del mio team, di quello che abbiamo ottenuto. Sono qui per mostrare quel che valgo e spero di restare e lavorerò il più possibile per tenermi tutto questo, continuerò a spingere e a lavorare su me stesso per diventare migliore", ha detto il giovane tedesco in occasione dei test in Bahrain.