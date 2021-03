Aspettando la Ferrari SF21, il primo ruggito in pista è quello della nuova Haas VF-21

FORMULA 1

Il pilota russo è sceso in pista al volante della monoposto del team USA sul tracciato che il domenica 28 marzo darà il via al Mondiale.

Il compito di "inaugurare" la Haas VF-21 spinta dalla power unit Ferrari (ed in un certo senso l'intera stagione) è toccato a Nikita Mazepin, compagno di squadra di Mick Schumacher. Il 21enne pilota moscovita ha lasciato il garage del team americano al volante della monoposto contraddistinta dal numero 9 per uno shakedown (in programma oggi anche per la neonata Ferrari SF21) in vista dei tre giorni di test premondiale, da venerdì 12 a domenica 14.

Da regolamento, il chilometraggio giornaliero dello shakedown (o filming day che dir si voglia) è limitato a cento chilometri, utilizzando pneumatici Pirelli "demo". Mentre però nelle scorse settimane la Haas aveva semplicemente mostrato la propria nuova livrea (che continua a far discutere per via dell'utilizzo dei colori della bandiera russa e delle implicazioni legate alla sentenza di condanna per doping di Stato), in Bahrain si à vista la "vera" VF-21 che Nikita e Mick Schumacher porteranno in pista nel Mondiale.