Schumacher, 50 anni in un'App: download subito alle stelle

03/01/2019

Grande successo per l'App che celebra i cinquant'anni di Michael Schumacher , fortemente voluta dalla famiglia del campione tedesco e realizzata grazie anche al lavoro della Fondazione "Keep Fighting" . Schizzata subito al primo posto dei download sportivi sull'Apple Store , l'applicazione è stata ideata per celebrare la storia dei successi di Michael, dai kart alla Formula 1, grazie a tanti contenuti multimediali, video e statistiche. Un piccolo paddock portatile, capace di raccontare Schumacher e di mostrare da vicino le sue qualità di uomo e di pilota.

Scaricando l'App dedicata ai cinquant'anni di Schumacher, è possibile immergersi nel suo mondo. E' possibile interagire con un'auto da corsa in 3D e ascoltare il rumore del motore, approfondire statistiche e record di Michael e riascoltare la sua voce in un'intervista del 2013. All'intero dell'applicazione è stato inserito anche un tour virtuale della collezione privata di Colonia, sia dello storico circuito di kart di Kerpen -Manheim, dove Michael Schumacher ha iniziato a mostrare le sue eccezionali doti di guida da bambino. Ma non è tutto qui. L'App ripercorre infatti anche gli anni precedenti ai successi in F1, ricostruendo i successi di Schumacher passo dopo passo. Un viaggio straordinario nella carriera di Michael sempre a portata di mano.