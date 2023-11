San Paolo Sprint: Verstappen vince ancora, solo Norris nella sua scia. Ferrari lontane e anonime

GRAN PREMIO BRASILE F.1

Mossa vincente del tre volte iridato al via della Sprint di San Paolo

F1, ultima Sprint in Brasile





































































1 di 36 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© IPA

© IPA

© IPA

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen brucia Lando Norris al via della Sprint di San Paolo e veleggia verso l'ennesima vittoria della sua stagione trionfale davanti al pilota inglese della McLaren che era scattato (tutt'altro che alla perfezione) dalla pole position di poche ore prima. Terzo gradino del podio per Sergio Perez che - dopo aver subito ad inizio gara l'attacco di entrambe Mercedes - suona la carica nei giri centrali della gara e precede al traguardo George Russell. Gara con pochi sussulti e poco gloria per la Ferrari: solo nel finale Charles Leclerc riesce a strappare la quinta posizione a un Lewis Hamilton in netta difficoltà con le gomme. Il sette volte iridatechiude poi settimo, dietro anche a Yuki Tsunoda. Ottava posizione e ultimo punto in palio per uno spento Carlos Sainz, mentre Daniel Ricciardo la spunta su Oscar Piastri per la nona posizione.

CRONACA SPRINT

Verstappen brucia Norris al semaforo, Russell salta in sequenza prima Perez e poi Norris. Anche Hamilton davanti al messicano della Red Bull con un sorpasso-capolavoro. Al terzo dei 24 giri in programma Verstappen precede Russell, Norris, Hamilton e Perez. Leclerc e Sainz sono sesto e ottavo, separati dalla Alpha Tauri di Tsunoda. Bagarre tra Hamilton e Perez: Checo passa, Leclerc si autoinvita alla sfida. Norris si riprende la seconda posizione da Russell al quinto giro. Perez infila Russell alla prima staccata dell’ottavo giro ma l'inglese controsorpassa in fondo alla Reta Oposta. Ferrari plafonate fin dal via in sesta e ottava posizione. Giro 10: Perez riguadagna la terza piazza e si lancia all'inseguimento di Norris che segue il leader Verstappen a un secondo e mezzo. Metà distanza: Verstappen su Norris, Perez, Russell, Hamilton, Leclerc, Tsunoda e Sainz. Ricciardo e Piastri completano la top ten.

Bagarre ripetuta tra Sainz e Ricciardo, Piastri ne approfitta e infila l'australiano di Alpha Tauri. Nelle prime posizioni, Norris tiene a distanza Perez e mette sotto pressione Verstappen che viaggia al limite dei due secondi di vantaggio sull'inglese ma nel finale allunga per garantirsi un maggior margine di sicurezza. Leclerc mette nel mirino Hamilton nel finale e lo supera all'inizio del ventunesimo passaggio. Sir Lewis fatica a difendersi anche da Tsunoda, ma il giapponese passa in scioltezza ancora prima della frenata di curva uno (giro 22). Ricciardo con l'altra Alpha Tauri si riprende la nona posizione da Piastri. Verstappen vince ancora. Norris secondo davanti a Perez. Russell e Leclerc completano la top five di una Sprint movimentata e ricca di sorpassi ma... solo per i premi di consolazione