Sainz: "Vittoria fortemente voluta": Leclerc: "Terzo oggi era il massimo"

"È incredibile. Questa vittoria la volevo fortemente, ne avevo bisogno per me stesso. Cercavo l'ultimo successo con la Rossa ed è fantastico averla ottenuta qui. Ci sono altri quattro Gran Premi: me li voglio proprio godere e se si presenteranno altre opportunità di vincere, cercherò di non farmele sfuggire. Il sorpasso vincente su Verstappen non l'ho preparato: mi seccava essere stato infilato da lui al via. Alla prima... mezza occasione ho cercato di sorprenderlo: ero un po' lontano ma non avevo niente da perdere. Diciamo che ci ho creduto, sentivo di potercela fare. Ero consapevole di essere la macchina più veloce in pista. Questo era il posto giusto per tornare al successo: qui c'era tutta la mia famiglia, anche mia mamma che non mi aveva mai visto vincere e poi qui il Messico è un Paese meraviglioso e qui ho tantissimi fans. Me la sentivo già da Austin che qui potevo farcela, avevo le sensazioni giuste. È la dimostrazione del potere della mente". Carlos Sainz al settimo cielo al termine del GP che gli ha consegnato la sua seconda vittoria stagionale dopo quella della scorsa primavera in Australia.