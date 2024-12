Sainz riparte dalla Williams: debutto in bianco nei test di Yas Marina

Oltre a Sainz (che ha a disposizione due monoposto), nei test iniziati quando in Italia era l'alba e che si concluderanno alle diciotto locali (le tre del pomeriggio in Italia), scendono in pista tra gli Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes W15 appartenuta fino a quarantotto ora fa a sir Lewis Hamilton (sulla quale intanto gira Frederik Vesti), Yuki Tsunoda con la Red Bull (squadra che sta per decidere la sostituzione di Sergio Perez... con Liam Lawson) che poi lascerà il posto al vicecampione di Formula 2 Isack Hadjar, Esteban Ocon con la Haas, Nico Hulkenberg con la Sauber. In attesa di Hamilton (che non ha avuto il via libera per debuttare in questa occasione), la Ferrari è in pista con il già citato Leclerc (reduce dalla straordinaria rimonta da fondo griglia nel recente GP) e con Antonio Fuoco, pilota ufficiale di Maranello con la 499P Hypercar nel WEC (World Endurance Championship) e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 insieme a Miguel Molina e Nicklas Nielsen.