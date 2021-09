 Sainz: "abbiamo estratto tutto il potenziale dalla SF21". Leclerc: "cercheremo di guadagnare posizioni nella Sprint Qualifying"

GP ITALIA F.1

Lo spagnolo ed il monegasco non hanno brillato nella sessione di qualifica che ha chiuso la prima giornata del weekend del GP d'Italia.

di

STEFANO GATTI

Ferraristi al via dalla quarta fila nella Sprint Qualifying Race monzese della vigilia del GP vero. Autore del settimo tempo davanti al compagno di squadra, Carlos Sainz fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Credo che oggi abbiamo mostrato un buon progresso rispetto alla scorsa stagione portando entrambe le vetture in Q3. Ovviamente, per i tifosi ci sarebbe piaciuto essere più avanti sullo schieramento ma direi che abbiamo estratto tutto il potenziale dalla SF21. Il Q1 è stato abbastanza difficile a causa del traffico e fin da quel momento abbiamo capito che oggi le prime cinque posizioni erano un po’ troppo lontane per noi.

"Ciononostante - prosegue lo spagnolo - siamo riusciti a migliorare il nostro rendimento sessione dopo sessione ed in Q3 sono riuscito a mettere insieme un buon giro che mi è valso la settima piazza. Nel complesso è stata una buona sessione, che ci ha dato una posizione di partenza dignitosa per domani che ci permette di andare all’attacco sia nella Sprint Qualifying che nella gara di domenica."

A Sainz fa eco un Leclerc altrettanto realista, oltretutto rallentato in piena qualifica da un problema alla power unit della sua SF21:

"La mia qualifica oggi è stata particolarmente complicata. Abbiamo avuto un problema con la gestione elettronica del freno motore. La situazione è stata particolarmente critica in Q1, mentre in Q3 è leggermente migliorata. Per domani dovremmo essere a posto. Considerato tutto, alla fine l’ottavo posto è un buon risultato. Cercheremo di guadagnare delle posizioni nella Sprint Qualifying di domani e così di assicurarci una posizione di partenza migliore per la gara di domenica."