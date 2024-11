Sainz: "Obiettivo vittoria". Per Leclerc "gestione gomme da incubo"

"Non firmo per ripetere in gara l'esito della qualifica: per lottare con la McLaren nel Mondiale Costruttori dobbiamo vincere il Gran Premio. Le premesse sono buone: quest'anno andiamo meglio in gare che in qualifica. Carlos è stato più brillante nello sfruttamento delle gomme, per Charles è stato più difficile ma ha buone chances di migliorare perché qui non è Montecarlo, ci sono diverse opportunità di sorpasso. La nostra simulazione di passo-gara è andata bene, anche perché - sempre in chiave sorpassi - la nostra velocità di punta è buona. Siamo in prima fila: dobbiamo fare 'solo' una posizione meglio di così".