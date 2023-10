Sainz non corre: perdita nel sistema carburante della SF-23 

© Getty Images

Una sola Ferrari al via del Gran Premio del Qatar: la SF-23 numero 55 di Carlos Sainz ha accusato un problema alla power unit e in particolare all'alimentazione (perdita nel sistema del carburante) che non è rimediabile in tempo per prendere il via della gara di Losail. Lo spagnolo aveva chiuso la Sprint del sabato in sesta posizione e venerdì sera aveva messo a segno nelle qualifiche il dodicesimo tempo. Lo spagnolo avrebbe quindi dovuto schierarsi in sesta fila a fianco dell'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. L'ultimo Gran Premio nel quale la Scuderia di Maranello aveva preso il via con un sola monoposto era stato quello di Monaco del 2021, quando Charles Leclerc (tra l'altro autore della pole position) era stato costretto a dare forfait nella procedura pre-gara a causa di un problema ad un semiasse. In quella occasione Sainz si era classificato secondo con la Rossa superstite. Il ritiro della Ferrari dello spagnolo mette la Scuderia in condizioni di inferiorità nella sfida con la Mercedes per il seconfo posto nel Mondiale Costruttori.