Sainz: "Noi piloti abbiamo responsabilità precise, farò la mia parte"

Pensando alla sua personalità e alla sua esperienza, non è difficile prevedere per Sainz un possibile avvenire nelle alte sfere non solo della GPDA ma anche - se vi sarà interessato - in quelle del motorsport e magari della Federazione Internazionale. Prima però c'è da giurare che Carlos abbia intenzione di non lasciare... nulla di intentato per provare a riportare in alto la Wiilliams e meritarsi una nuova chance in un top team.