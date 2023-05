Sainz applaude Ferrari: "Tutti concentrati per sistemare cosa non va e capire che fa Red Bull"

DA FERRARI

Lo spagnolo ammette che c'è tanto lavoro da fare sulla SF-23, ma lui e il team di Maranello non si perdono d'animo

Carlos Sainz e la Ferrari non intendono arrendersi alle prime difficoltà della stagione, anzi proveranno a cambiare rotta per cercare di tornare competitivi come l'anno scorso. Parola del pilota madrileno, che in un'intervista a Motorsport Spagna ha sottolineato come da Maranello ci sia il massimo impegno per cercare di migliorare una SF-23 non proprio perfetta: "Stiamo provando tante cose, ogni weekend cancelliamo qualcosa che non va e proviamo cosa portare per la gara successiva. In fabbrica sono tutti concentrati".

"Stiamo dando il 100% a Maranello, vedo tutta la fabbrica coinvolta nel lavoro per correggere ciò che non va" ha sottolineato Sainz, che ancora una volta si mostra soddisfatto e orgoglioso del lavoro del team.

Il madrileno, a caccia del primo successo col la Rossa, ha poi spiegato: "Stiamo cercando di capire cosa non va, siamo in un momento di analisi e vogliamo trovare il problema. Vogliamo capire cosa sta facendo Red Bull, cosa stanno facendo gli altri meglio di noi e cosa dobbiamo fare per raggiungerli".

"Stiamo facendo tante sessioni esaustive al simulatore, con gli ingegneri e cosi via" ha ribadito. Lo spagnolo lancia anche l'appello in vista del GP di Barcellona: "Tifosi, venite e gridate, sosteneteci. Questo mi dà sempre la carica e la motivazione in più. Ci divertiremo insieme".