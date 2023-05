F1, Leclerc: "Con questa Ferrari devi accettare di farti passare, è difficile"

QUI FERRARI

Grande delusione nelle parole del monegasco: "Abbiamo tantissimo lavoro da fare"

© Getty Images C'è enorme delusione nelle parole di Charles Leclerc, dopo il 7° posto nel GP di Miami: "Abbiamo tantissimo lavoro da fare, abbiamo una macchina che nelle condizioni ideali dà buone risposte, ma appena esci da quelle condizioni diventa difficile - le parole del pilota Ferrari a Sky Sport -. Con le gomme medie non riuscivo neanche a girare la macchina e in più dovevo stare attento a non consumare le gomme davanti per gestirle. Con le hard è andata meglio, ma dobbiamo lavorare tanto per essere più costanti, specialmente in gara. Oggi ci sono stati tanti problemi, ora riguarderemo tutto, ma la macchina saltava molto nelle curve veloci, molto di più di quanto fatto nelle altre sessioni del weekend. La finestra gomme è veramente strettissima, dobbiamo concentrarci soprattutto su questo. In qualifica battagliamo, poi in gara devi accettare di farti passare, è una mentalità difficile da accettare. Però non molliamo, speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino. Imola? È sicuramente più difficile sorpassare e una buona qualifica ci può aiutare".

SAINZ: "NON CAPIAMO PERCHÉ FATICHIAMO TANTO IN GARA"

Considerazioni simili anche da parte di Carlos Sainz, nonostante lo spagnolo affermi di essersi trovato meglio con le medie rispetto alle hard: "Il bloccaggio e i 5 secondi di penalità? È stata tutta colpa mia, stavo spingendo e ho fatto un errore entrando in pit, anche se poi non è cambiato nulla nella posizione finale. Ho fatto uno stint molto buono con la media, andando meglio della Aston Martin anche come degrado, forse per la prima volta da inizio stagione. Con la Hard invece, dopo qualche sorpasso, è diventato uno stint difficilissimo, lento e inconsistente. È impossibile che lottiamo per la pole il sabato, lottiamo per il podio con la media, e poi andiamo in crisi con la hard. Aggiornamenti? Siamo in una posizione in cui dobbiamo provare tante cose, perché non capiamo perché facciamo così tanta fatica in gara. Da qui a Barcellona proveremo varie cose. Da Barcellona andremo in un’altra direzione con lo sviluppo vettura, per vedere se può aiutare nel passo gara che attualmente è poco flessibile e assolutamente imprevedibile".

VASSEUR: "SENSAZIONE STRANA, OGGI MOLTO INCOSTANTI"

Delusione anche nelle parole del team principal, Frederic Vasseur: "È una sensazione strana: oggi siamo stati molto inconstanti. In alcune fasi il passo era buono, in altre eravamo davvero molto indietro. Dobbiamo capirne i motivi: non è questione di degrado gomme, perché alla fine abbiamo ritrovato il passo. Charles ha faticato nella prima fase di gara, ma a un certo punto ha recuperato il passo e aveva, più o meno, lo stesso ritmo di Sainz. L’inizio però è stato troppo difficile: abbiamo perso posizioni anche nel primo giro. Poi ha sofferto anche nella seconda parte del secondo stint e invece si è acceso verso la fine, per questo parlo di incostanza. Dobbiamo essere costanti con entrambe le mescole se vogliamo ottenere risultati. A Imola arriveranno aggiornamenti, ma non sono il nodo principale: dobbiamo essere costanti. Di Red Bull sorprende il cambiamento fra qualifica e gara, il delta di miglioramento. Se guardiamo i distacchi in gara siamo più o meno nella stessa zona di Aston Martin e Mercedes, mente Red Bull vola".