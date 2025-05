Tennis, Sabalenka agli ottavi: "Grazie pubblico di Roma"

Aryna Sabalenka ha staccato il pass per gli ottavi agli Internazionali BNL d'Italia. Sul Centrale del Foro Italico la 27enne di Minsk ha battuto in rimonta per 36 63 63, dopo due ore e dieci minuti di lotta, la statunitense Sofia Kenin, n.31 del ranking e del seeding, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata proprio qui al secondo turno di due anni fa. "E' stata una partita veramente dura - ha commentato a caldo Aryna - lei nel primo set ha giocato davvero un tennis incredibile. Io sono stata molto dura con me stessa durante il match perché non riuscivo a giocare come volevo. Grazie mille al pubblico che mi ha trasmesso tanta energia, permettendomi di portare a casa questa partita. Qui mi trovo davvero bene, sono felice di giocare e anche se il livello di stress di dover dimostrare di essere la migliore è sempre molto alto mi basta uscire a passeggiare per Roma per abbassarlo".