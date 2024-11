Ferrari, l'addio di Sainz: "Ero convinto del rinnovo. Al 100% sono il migliore"

Ultimi due gran premi (tre, considerando la Sprint in Qatar) con la Ferrari per Carlos Sainz, che vuole lasciare con un regalo particolare: "Nulla mi farebbe più felice che salutare con la vittoria del Mondiale Costruttori, è difficile ma è la nostra missione". Per farlo dovrà lavorare al meglio con Charles Leclerc con cui in questi quattro anni in Rosso non sono mancate le tensioni, ultima volta proprio a Las Vegas: "Ci siamo chiariti, abbiamo parlato anche in Qatar. Io ho chiesto scusa a lui per cose che mi riguardavano e lui ha fatto lo stesso con me". Sainz però ci tiene a chiarire una cosa: "Spero che un giorno verrà ricordato e apprezzato che, nonostante con lottassi con lui per le vittorie, non ci sono stati incidenti e casini in quattro anni. Sono orgoglioso di come ci siamo comportati".