F1 Qatar, Leclerc: “Tra me e Carlos tutto ok, vogliamo il titolo costruttori”

Con il Mondiale piloti finito ufficialmente nelle mani di Max Verstappen per il quarto anno di seguito, uno dei temi caldi del Gran Premio del Qatar in scena nel weekend sul circuito di Lusail sarà sicuramente il duello per il titolo costruttori tra Ferrari e McLaren. La scuderia britannica al momento ha 24 punti di vantaggio sul Cavallino Rampante, al quale servirà il miglior Charles Leclerc per provare a ribaltare una classifica che lascia comunque speranze alla Rossa di Maranello a due gare del termine della stagione. “Non voglio tornare su quanto accaduto a Las Vegas, ne abbiamo già discusso ed è tutto ok. Io e Carlos abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. A volte ci sono state delle discussioni, ma abbiamo sempre risolto. So che non avremo problemi da qui alla fine, perché abbiamo bisogno l’uno dell’altro per raggiungere l’obiettivo finale. Mancano infatti due gare e noi vogliamo vincere il titolo costruttori. Realisticamente, questo circuito non sembra il migliore per noi, ma siamo motivati e vogliamo fare bene. Questo weekend correremo anche la gara Sprint, vediamo cosa potremo fare”, ha dichiarato Leclerc nella conferenza stampa di rito del giovedì, facendo capire come l’obiettivo di tutti in casa Ferrari debba essere quello di remare nella stessa direzione. “Arrivare secondo nella classifica piloti? Il secondo è sempre il primo dei perdenti, ma raggiungerlo per me sarebbe un bel bonus, in una stagione come questa”, ha poi concluso il monegasco.