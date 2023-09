Sainz e l'orologio rubato: "Spiacevole incidente, grazie polizia"

"Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella". Così sul proprio account Instagram il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo essere stato rapinato a Milano dell'orologio da tre persone. "Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi", conclude il pilota.