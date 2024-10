Sainz: "C'è margine per migliorare". Leclerc: "Inizio in salita ma il passo è buono"

"Giornata non facile per quanto mi riguarda. Era previsto che non girassi nella prima sessione, perché nella seconda avremmo avuto trenta minuti in più ma purtroppo quella mezz’ora è andata praticamente persa a causa della bandiera rossa causata dall’uscita di pista di Russell. Purtroppo sono cose che capitano e ora non ci resta che lavorare al meglio per cercare di massimizzare il nostro risultato in qualifica visto che le posizioni di partenza sono importanti su questa pista. Il passo è sembrato buono fin dal primo giro che ho fatto in macchina, e questo rende ancora più importante assicurarsi una buona posizione sullo schieramento di partenza".