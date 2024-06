Sainz alla vigilia del GP di Barcellona: “Qui per superare i problemi del Canada”

F1 GP SPAGNA

Il pilota spagnolo della Ferrari: “Abbiamo analizzato tante cose. Futuro? Non ho ancora deciso ma lo farò presto”

Alla vigilia del Gran Premio di Barcellona sono tornati a parlare i protagonisti di Formula 1. Carlos Sainz si è soffermato su tre temi diversi, dal calore del pubblico spagnolo al suo futuro, passando per lo scorso GP in Canada: “Correre in casa è incredibile, la passione di ragazzi e ragazze sta crescendo. Abbiamo analizzato i problemi avuti a Montreal, speriamo di metterceli alle spalle. Non ho ancora deciso il mio futuro, ma lo farò presto”.

A poche ore dalla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona ha parlato il pilota della Ferrari Carlos Sainz, soffermandosi inizialmente sul calore ritrovato del pubblico spagnolo: "Penso sia incredibile correre in casa, ma da quando sono in Ferrari e Fernando Alonso è tornato a giocarsi i podi l'entusiasmo verso la Formula 1 è cresciuto di nuovo. Non so se siamo a livello di quando lui era in lotta per il titolo, ma ci avviciniamo. È bello questo, anche grazie al lavoro fatto da Netflix. Anche le ragazze si stanno avvicinando di più a questo mondo ed è bellissimo. Vincere qui? Sarebbe indescrivibile e speciale, proverei delle sensazioni a cui non si possono collegare aggettivi. Aspettiamo però per capire se ci sia questa possibilità o no".

Il numero 55 è poi tornato sui problemi avuti dalla monoposto di Maranello nel GP di Montreal: “Abbiamo analizzato a lungo quanto fatto in Canada. Non abbiamo fatto buone cose a livello di assetto e con le gomme, ma può accadere in un calendario di 24 gare. Arriviamo a una pista più normale, una delle prime europee dopo Imola. Speriamo di poter essere competitivi e fare bene. Ci sono stati aggiornamenti qui e spero in un aumento del carico. Non c’è una bacchetta magica, gli aggiornamenti sono piccoli. La griglia è molto compatta e anche Mercedes si è unita alla lotta, i primi team saranno compresi in un paio di decimi. Si dice che chi va veloce a Barcellona possa andare veloce ovunque, ma la Formula 1 è cambiata. Ci sono tante piste diverse”.

Lo spagnolo ha poi risposto (ancora una volta) alle voci sulla sua scelta di carriera a partire dal 2025: “Il mio futuro? Prenderò una decisione molto presto, non voglio più aspettare. Sono troppe settimane che questa cosa occupa posto nei miei pensieri, spero di poter decidere presto. Non ho ancora preso la mia decisione, ho bisogno di capire bene e di un paio di giorni a casa per ragionarci. Dopo il Canada non ho avuto tempo, ma voglio farlo nei prossimi giorni. Non ragiono sul 2026, è impossibile dire nel 2024 chi andrà forte tra due anni, è come una lotteria. Le macchine saranno completamente diverse, è impossibile prevederlo. Anche il 2025 diventa importante e per me lo è assolutamente. Devo fare un ragionamento a lungo termine, ma ci sono tanti fattori a cui pensare”.

Sainz ha poi chiuso con un pronostico su Italia-Spagna di Euro2024: “Sarà divertente vederla da spagnolo in un team italiano. Penso che la Spagna vincerà 2-1 con un gol nel finale”.