Russell si nasconde: "Siamo vicini a McLaren e Verstappen" Norris: "Mercedes più veloci"

GP OLANDA

Rimpallo di... competitività tra i piloti delle Frecce d'Argento e quelli del team papaya. Verstappen: "La nostra posizione non è una sorpresa"

"È bello tornare nella mischia ma non mi aspettavo così tanto vento e soprattutto così forte. La nostra macchina va molto bene, siamo dove ci aspettavamo di essere: vicini a Verstappen e alla McLaren". George Russell non si sbilancia al termine di un venerdì olandese che lo ha visto svettare sulla diretta concorrenza. Il pilota inglese della Mercedes mostra... rispetto per l'idolo di casa ma si capisce che teme soprattutto l'altro arancione: quello della McLaren.

© Getty Images

Lewis Hamilton va più in profondità nella sua analisi: "Finalmente abbiamo una macchina che ci permette di partire già al venerdì da una buona base e poi lavorare sui dettagli.Questo rende tutto più facile e piacevole. Dobbiamo migliorare sulla performance pura. Per quanto riguarda il passo sulla distanza non so ancora. Non siamo i più veloci, ma forse possiamo giocarcela". (Lewis Hamilton)

McLaren sembra godere dei favori del pronostico per la vittoria nel GP d'Olanda, ma i suoi piloti preferiscono sviare le attenzioni:

"Le FP1 sono state un po' complicate, ma le FP2 sembravano buone. Il nostro ritmo sul giro sembrava abbastanza buono, devo guardare il nostro ritmo nei long run, ma sembrava abbastanza solido. La Mercedes è sembrata di nuovo veloce, quindi mi aspetto che sia ancora un fine settimana piuttosto combattuto." (Oscar Piastri)

"Credo che le Mercedes siano più veloci, ma noi siamo lì. Dipende solo da diversi fattori. Siamo stati in buona forma da Miami, ma non abbiamo portato alcun aggiornamento da allora. Questo fine settimana è la prima volta che cerchiamo di fare un po' più di progressi con la vettura. Sono ottimista, ma non ho idea se stia funzionando o meno, o come stia andando al momento.Oggi è stata una giornata ragionevolmente buona. C'è ancora un po' di tempo da trovare durante la notte, si spera, e possiamo sfidare la Mercedes". (Lando Norris)

© Getty Images

Musi lunghi come accade molto spesso in tempi recenti nel garage Red Bull:

"Non abbiamo girato molto nel primo turno di prove libere e poi nel secondo siamo stati piuttosto lenti sia nel time attack che sul passo. Non abbiamo ancora una chiara idea della direzione da prendere per migliorare la nostra performance. Non c'è molto altro da dire. Non siamo neanche troppo sorpresi, questo è il nostro trend recente, dobbiamo trovare il modo di uscirne".

"La situazione è migliore da quello che sembra dalla classifica dei tempi ma ho commesso un errore alla curva dodici. Abbiamo portato due macchine molto diverse tra di loro. Ho ancora del lavoro da fare, soprattutto sul passo gara, per avvicinarmi alle posizioni di vertice". (Sergio Perez)

"Naturalmente in FP1 non abbiamo girato molto, ma il meteo si è schiarito per le FP2 e di conseguenza abbiamo potuto vedere un po' di più dove eravamo. Non avevamo abbastanza ritmo nei long e short run e al momento non c'è una risposta chiara su come migliorare questo, ma esamineremo le cose. È qui che siamo stati nelle ultime gare, quindi non è una sorpresa, ma dobbiamo lavorare per trovare un po' più di forma prima delle qualifiche di domani" (Max Verstappen)