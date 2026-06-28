Russell imperturbabile a Spielberg, Verstappen tuttofare. Ferrari, duro risveglio

Freddo e scaltro nella fase più "hot" della qualifica (oltre che velocissimo, si capisce), il vincitore del GP d'Austria azzecca tutte le mosse fin dal via dell'ottavo appuntamento iridato e non si disunisce nemmeno quando ad alitargli sul collo è un mastino come Max Verstappen. Ha anche il merito di aver reagito al momento fin qui più difficile della sua stagione (le cinque vittorie consecutive del compagno di squadra), allontanandosi così... dall'orlo di una crisi di nervi.