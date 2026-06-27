Russell: "Ho alleggerito il gas, abbiamo fatto un buon lavoro. Antonelli: "Ho sbagliato, è tutta esperienza"

"Giro fantastico, quando sono passato nel punto dell'incidente di Verstappen c'era solo a la bandiera giallo singola e ho alleggerito. Ero davanti a tutti, ho perso un decimo e qualcosa. Tutto okay, abbiamo fatto un gran lavoro". Il mio messaggi in italiano via radio? ('Stai calmo', ndr). Oh mio Dio, no. Voglio chiarirlo subito, non c'era nulla di intenzionale o di riferito al mio compagno di squadra. Ricordatevi che ho passato tanto tempo in Italia ai tempi del kart e anche in vacanza, per questo ho usato quel termine. La gara? Sarà una sfida tra noi, la Ferrari e... Verstappen. La Ferrari è la macchina più veloce nelle curve, noi siamo superiori in rettilineo. Forse questo ci aiuterà in termini di usura gomme".