GP AUSTRIA F1

Russell: "Ho alleggerito il gas, abbiamo fatto un buon lavoro. Antonelli: "Ho sbagliato, è tutta esperienza"

Il leader del Mondiale fa autocritica per il suo errore di valutazione nella fase clou delle qualifiche

27 Giu 2026 - 18:06
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GEORGE RUSSELL

"Giro fantastico, quando sono passato nel punto dell'incidente di Verstappen c'era solo a la bandiera giallo singola e ho alleggerito. Ero davanti a tutti, ho perso un decimo e qualcosa. Tutto okay, abbiamo fatto un gran lavoro". Il mio messaggi in italiano via radio? ('Stai calmo', ndr). Oh mio Dio, no. Voglio chiarirlo subito, non c'era nulla di intenzionale o di riferito al mio compagno di squadra. Ricordatevi che ho passato tanto tempo in Italia ai tempi del kart e anche in vacanza, per questo ho usato quel termine. La gara? Sarà una sfida tra noi, la Ferrari e... Verstappen. La Ferrari è la macchina più veloce nelle curve, noi siamo superiori in rettilineo. Forse questo ci aiuterà in termini di usura gomme".

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Ho commesso un errore, pensavo ci fosse la doppia bandiera gialla e ho abortito il giro, invece c'era solo quella singola. Peccato, anche questa è esperienza. Sono arrabbiato con me stesso, ho fatto un errore di valutazione che mi è costato la prima fila. Le mie possibilità per la gara. Partendo dietro alle Ferrari non sarà semplice ma il passo è buono e abbiamo lavorato molto sull'assetto per la gara. Purtroppo nella fase finale delle qualifiche non sono stato abbastanza bravo".  seconda parte della quali non sono stato abbastanza bravo. 

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