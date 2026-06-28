Russell: "Che felicità, mi sono ritrovato". Antonelli: "Troppi errori, però ho limitato i danni"

"Sono felice di tornare sul gradino più alto del podio dopo tanto tempo, me la voglio godere. Ci siamo rimessi in carreggiata, complimenti a Verstappen e alla Red Bull che qui sono stati velocissimi e mi hanno messo tanta pressione perché avevano un gran passo. Naturalmente anche a Kimi, che non è stato molto fortunato nel timing dei suoi pit stop. Ho dovuto gestire ogni singolo giro, spingendo sempre al limite perché dietro avevo due piloti velocissimi. Siamo rientrati un po' troppo presto per la sosta e il secondo stint è stato un po' lungo ma alla fine il timing è stato perfetto. I momenti difficili ti mettono alla prova e gli ultimi due GP sono stati fondamentali per ritrovarmi. Oltretutto questa pista non è nemmeno troppo adatta al mio stile di guida, quindi non vedo l'ora di andare a Silverstone tra pochi giorni".