Russell: "Attento Max, io ho tanti punti sulla patente!". Verstappen: "Ci vediamo in gara"

"Oggi è stato fantastico, il giro della pole senza ombra di dubbio uno dei più esaltanti della mia carriera. Vedevo sul volante che ero veloce ad ogni intermedio, ero consapevole di avere la pole nelle mie mani. Sono felicissimo. Verstappen al mio fianco al via? Ma no dai, nessun problema, siamo amici. Se parto come devo non ci saranno problemi. Per ogni evenienza però io ho più punti-patente da giocarmi rispetto a lui!"