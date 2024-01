Rivoluzione di gennaio in casa Haas: fuori Steiner, Komatsu nuovo Team Principal

FORMULA 1

il team USA aveva concluso il Mondiale Costriuttori 2023 al decimo e ultimo posto

© Getty Images "Il MoneyGram Haas F1 Team ha nominato Ayao Komatsu come nuovo Team Principal, con Guenther Steiner che lascia l'organizzazione con effetto immediato, dopo aver guidato le sue operazioni negli ultimi dieci anni. Komatsu, promosso dal suo ruolo di Director of Engineering, è stato con il team sin dalla sua stagione di debutto nel 2016, iniziando come Chief Race Engineer". A un mese e mezzo dal via del Mondiale - sabato 2 marzo in Bahrain - l'unica squadra USA del Mondiale (in attesa dello sbarco del Team Andretti...) volta improvvisamente pagina sostituendo il proprio vertice operativo. Fuori il vulcanico altoatesino Steiner, dentro il giapponese Komatus che fino allo scorso anno rivestiva appuntoil ruolo di capo degli ingegneri della formazione che - con i riconfermati Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg al volante delle VF-23 powered by Ferrari - aveva chiuso il Mondiale Costruttori al decimo e ultimo posto. La Formula Uno perde così (ma forse sarebbe meglio dire mette in stand by...) uno dei suoi personaggi più istrionici e carismatici, addirittura più popolare dei suoi piloti, non ultimo anche per il suo ruolo nellaserie televisiva Netflix dedicata al mondo della Formula Uno.

© Getty Images

Con oltre vent'anni di esperienza in Formula 1 il quarantasettenne giapponese Komatsu, laureato in ingegneria ha iniziato la sua carriera nel motorsport presso British American Racing prima di un lungo incarico in Renault. Komatsu fa parte del Team Haas dal 2016, supervisionerà ora tutti gli elementi competitivi dell'azienda in qualità di Team Principal, assumerà la responsabilità della strategia complessiva del team e delle prestazioni in pista, con l'obiettivo di massimizzare il potenziale del team attraverso l'empowerment dei dipendenti e il processo strutturale e l'efficienza.

Per rafforzare ulteriormente le operazioni del team fuori dalla pista, e a sostegno dell'attenzione di Komatsu in qualità di Team Principal, sarà nominato un Chief Operating Officer con base in Europa per gestire tutte le questioni e i reparti non competitivi, ruolo che dovrebbe essere basato presso lo stabilimento di Banbury, in Inghliterra.

© Moneygram Team Haas

"Ringrazio Guenther Steiner per tutto il suo duro lavoro negli ultimi dieci anni e gli auguro ogni bene per il futuro. Andando avanti come organizzazione, era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista. Con la nomina di Ayao Komatsu a Team Principal, abbiamo fondamentalmente messo l'ingegneria al centro della nostra gestione. Abbiamo avuto alcuni successi, ma dobbiamo essere coerenti nel fornire risultati che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi più ampi come organizzazione. Dobbiamo essere efficienti con le risorse che abbiamo, ma migliorare la nostra capacità di progettazione e ingegneria è la chiave del nostro successo come team. Non vedo l'ora di lavorare con Ayao e di assicurarmi di massimizzare il nostro potenziale: questo riflette davvero il mio desiderio di competere in Formula 1". (Gene Haas)

© Getty Images

"Sono naturalmente molto entusiasta di avere l'opportunità di essere Team Principal del MoneyGram Haas F1 Team. Non vedo l'ora di guidare il nostro programma e le varie operazioni competitive internamente per assicurarci di poter costruire una struttura che produca migliori prestazioni in pista. La nostra è un'azienda basata sulle prestazioni. Non siamo stati abbastanza competitivi di recente e questo è stato motivo di frustrazione per tutti noi. Abbiamo un supporto straordinario da parte di Gene e dei nostri vari partner e vogliamo rispecchiare il loro entusiasmo con un prodotto migliorato in pista. Abbiamo una grande squadra di persone a Kannapolis, Banbury e Maranello e insieme so che possiamo raggiungere il tipo di risultati di cui siamo capaci". (Ayao Komatsu)