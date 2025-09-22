Rischio naufragio per la Ferrari, Singapore ultima spiaggia?

Al termine del GP dell'Azerbaian (per restare fedeli alle parole dei diretti interessati), Frederic Vasseur ha spiegato che - per qualche motivo, Red Bull e Mercedes sono... gemellate tra di loro a livello di rendimento quanto parallelamente lo sono McLaren e la stessa Ferrari. Questione essenzialmente di circuiti da alto o basso carico aerodinamico, di piste stop-and-go o viceversa di tracciati molto più fluent", di staccate dritte oppure di curvoni da pelo, in appoggio. La classifica di Baku ne è un esempio, con i "Tori" e le "Frecce" là davanti e - sull'altro piatto della "sbilancia" - il team papaya e le Rosse più o meno "nowhere". Già, ma come si spiega allora che a Baku nel 2024 Piastri aveva vinto il GP davanti a Leclerc, con Russell solo terzo? E soprattutto, come si spiega che il "gemellaggio" McLaren-Ferrari funzioni solo nelle domeniche di magra, e non quando (e quest'anno è la regola), Norris e Piastri spadroneggiano?