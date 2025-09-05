Ricciardo si ritira: "I miei giorni da pilota sono finiti, divento ambasciatore Ford"

"Volevo scrivere a tutti voi una breve nota in concomitanza con alcune notizie entusiasmanti. Anche se i miei giorni di gara sono alle spalle, il mio amore per tutto ciò che riguarda le ruote rimarrà sempre alto e per questo sono orgoglioso di collaborare con Ford per diventare un ambasciatore globale di Ford Racing. Lavorerò a stretto contatto con il team Ford Racing e mi concentrerò in particolare sull'incredibile marchio Raptor e sullo stile di vita che Raptor è diventato per molti dei clienti Ford. Allora perché ora e perché io? Quando ho deciso che era giunto il momento di andare in pensione, ho pensato a lungo e intensamente a trovare il modo più autentico per rimanere in contatto con il mondo degli sport motoristici. Per me, correre è sempre stato divertimento. Mi ha reso felice e ha creato ricordi che dureranno tutta la vita".