Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Ricciardo si ritira: "I miei giorni da pilota sono finiti, divento ambasciatore Ford"

L'ultima vittoria dell'australiano quattro anni fa a Monza con la McLaren 

di Stefano Gatti
05 Set 2025 - 18:59
© IPA

© IPA

Fine della corsa per Daniel Ricciardo. Il trentaseienne (ormai ex) pilota australiano ha comunicato la decisione di porre termine alla sua carriera attiva di pilota per dedicarsi al ruolo di ambasciatore della Ford, la Casa americana che peraltri fa il suo ritorno in Formula Uno nel 2026 per una partnership tecnica con Red Bull Racing.

"Volevo scrivere a tutti voi una breve nota in concomitanza con alcune notizie entusiasmanti. Anche se i miei giorni di gara sono alle spalle, il mio amore per tutto ciò che riguarda le ruote rimarrà sempre alto e per questo sono orgoglioso di collaborare con Ford per diventare un ambasciatore globale di Ford Racing. Lavorerò a stretto contatto con il team Ford Racing e mi concentrerò in particolare sull'incredibile marchio Raptor e sullo stile di vita che Raptor è diventato per molti dei clienti Ford. Allora perché ora e perché io? Quando ho deciso che era giunto il momento di andare in pensione, ho pensato a lungo e intensamente a trovare il modo più autentico per rimanere in contatto con il mondo degli sport motoristici. Per me, correre è sempre stato divertimento. Mi ha reso felice e ha creato ricordi che dureranno tutta la vita".

© IPA

© IPA

Vincitore nella sua carriera di otto Gran Premi di Formula Uno, Daniel ha guidato nel Mondiale per HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, Alpha Tauri e Racing Bulls, prendendo parte a 258 GP (32 apparizioni sul podio, tre pole position) e salutando la massima formula poco meno di un anno fa,sostituito all'indomani del GP di Singapore 2024 da Liam Lawson. Curiosamente, l'ottava e ultima "meraviglia" di Ricciardo (le altre sette vittorie tutte su Red Bull) è stata la vittoria del Gran Premio d'Italia del 2021 con la McLaren-Mercedes davanti al compagno di squadra Lando Norris: una clamorosa doppietta favorita dall'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen alla Prima Variante.

© IPA

© IPA

formula 1
daniel ricciardo
ritiro
giorni
pilota

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

I più visti di Formula 1

DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

Passione Ferrari: l'abbraccio di Milano a Leclerc e Hamilton

Leclerc: "Credo in un altro miracolo a Monza" | Hamilton ai tifosi: "Darò il massimo"

La Ferrari accende Monza: miglior tempo per Hamilton davanti a Leclerc

Ferrari a Monza con livrea e divise speciali per celebrare il titolo di Lauda del 1975

DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:41
Tottenham, per gennaio l'obiettivo è Savinho del City
20:32
Norris: "Possiamo ancora migliorare". Antonelli: "Peccato, ma la fiducia resta alta"
20:28
Leclerc: "Possiamo giocarcela". Hamilton: "C'è da lavorare sul passo gara"
20:22
Qualificazioni Europeo: buona la prima per l’Italia, 2-1 sul Montenegro all’esordio
20:22
Biathlon: Vittozzi rimoncia la sua preparazione da Anterselva