Replay veste Vettel e tutta l'Aston Martin

IL BRAND

Debutto in Formula 1 per il brand di jeanswear

Replay debutta in Formula 1 con il Team Aston Martin Cognizant. Il brand di jeanswear premium si unisce al Team AMCF1™ in un momento cruciale: il ritorno di Aston Martin ai Gran Premi dopo oltre sessant’anni di assenza dalla Formula 1. Replay, rinomata per la qualità e lo stile dei suoi prodotti, vestirà il Team in tutti i momenti di tempo libero al di fuori del circuito. Sia che Sebastian Vettel stia partecipando ad un evento serale, sia che Lance Stroll stia godendosi del tempo libero in hotel, la gamma dei capi in denim Replay coglie perfettamente l’identità del Team AMCF1™.

Jefferson Slack, Managing Director - Commercial & Marketing del team Aston Martin Cognizant Formula One™ ha dichiarato: “È davvero entusiasmante dare il benvenuto a Replay in qualità di official denim partner del Team Aston Martin Cognizant Formula One™. Lo stile e il fashion da sempre vanno pari passo con il nostro sport e quello che indossiamo rivela la nostra attitudine e i nostri valori. Diamo sempre il massimo, non solo sul lavoro, e lo stile Replay unisce in maniera perfetta il mondo del fashion con quello della Formula Uno. La partnership con Replay è stata naturale perché per entrambi i nostri brand la creatività, la qualità e la tradizione, in un’interpretazione contemporanea, sono valori fondanti".

Matteo Sinigaglia, CEO di Fashion Box SpA ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con il Team Aston Martin Cognizant Formula One™. Collaborare con un marchio così iconico è un privilegio. Come aziende, condividiamo molti valori, come l’artigianalità, la passione e la capacità di innovare, valori che costantemente ci ispirano nel mondo del denim. Siamo orgogliosi di prendere parte a questa avventura e molto emozionati di vedere il nostro brand nel mondo della Formula Uno sulla macchina più cool della griglia di partenza".