Renault "recapita" Ricciardo alla McLaren: in bocca al lupo via social

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Battuta dalla McLaren nella corsa al terzo posto tra i Costruttori - che comprendeva anche Racing Point - la Renault utilizza questi ultimi scampoli di atmosfera relativamente rilassata e comunque ancora natalizia per dare appuntamento agli "arancioni - via social, come come altrimenti? - alla rivincita nel Mondiale che molto probabilmente inizierà in Bahrain.

Dovrà farsene una ragione, Daniel Ricciardo: ben difficilmente (e per il secondo anno consecutivo) il pilota australiano potrà iniziare la stagione debuttando con la McLaren davanti al proprio pubblicom visto che il GP d'Australia è a forte rischio di rinvio o addirittura cancellazione. Intanto la squadra per la quale Daniel ha conquistato il quinto posto tra i piloti (salendo sul terzo gradino del podio al Nuerburgring e ad Imola) ha pensato bene di far pervenire a stretto giro di... social i propri "auguri di tutto il meglio a Daniel ed alla sua nuova squadra" (che tra l'altro rimpiazza la power unit francese con quella Mercedes), auspicando appunto di incrociare le anche nel 2021 le traiettorie con il team "papaya".

Ultimi scambi di convenevoli tra la quinta e la terza classificata nel Mondiale terminato solo poco più di tre settimane fa. Recentemente, era stata la McLaren a mandare il proprio "in bocca al lupo" alla Ferrari, raccomandando a Maranello di... prendersi cura del proprio ex-pilota Carlos Sainz Jr. Ad occhio e croce, a chiudere il cerchio, completando questa specie di "sillogismo" corsaiolo e natalizio, dovrebbe essere la Ferrari stessa, nei confronti della Renault. Lo spunto per farlo non è difficile da trovare, visto che la nuova prima punta di quello che a partire dal nuovo anno si chiama Alpine F1 Team è il rientrante Fernando Alonso, uno che per i colori di Maranello è stato tre volte vicecampione del mondo nell'arco di cinque anni!