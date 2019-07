Renault, il camion si schianta in autostrada verso l'Ungheria

Giorni sfortunati per la Renault. Dopo il GP di Germania con i ritiri di Ricciardo e Hulkenberg, che era in lotta per il podio, il team francese ha "perso" un camion sulla strada verso l'Ungheria dove domenica si corre. Un truck contenente materiale si è schiantato vicino a Györ finendo fuori strada. Ancora poco chiara la dinamica, mentre l'autista, come confermato dalla Renault, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale senza gravi conseguenze fisiche.