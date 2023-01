Red Bull "sveglia" il Mondiale nella città che non dorme mai: lancio a New York per i "Tori"

FORMULA 1

La squadra che ha dominato il Mondiale dello scorso anno svelerà i propri piani ad un mese esatto dalle prime prove del GP del Bahrein

© Getty Images Red Bull ancora una volta prima al traguardo: il team campione del mondo 2022 con Max Verstappen (e primo anche tra i Costruttori) batte tutti anche nel lancio della propria nuova monoposto (RB19), annunciandone il lancio venerdì 3 febbraio a New York, undici giorni prima della Ferrari, dodici prima della Mercedes. Al netto di Alfa Romeo e Team Haas, le ultime due squadre che non hanno ancora definito (o meglio diffuso) il timing delle rispettive presentazioni. New kit, new car, new season... New York", questo il claim dell'anteprima social dei Tori.

© Getty Images

A poco più di un mese dal bagno di folla tra le mura amniche di Milton Keynes (per la precisione sabato 10 dicembvre), Red Bull alza di nuovo l'asticella e dalle atmosfere tipicamente "british" del proprio quartier generale passa allo scintillio delle "New York lights" per lanciare i propri piani per il Mondiale che scatta il primo fine settimana di marzo con il GP del Bahrain. Interessante notare come anche la sorella minore Alpha Tauri debutterà a New York City, ma non si tratta di sinergie... aziendali, visto che la monoposto del duo Tsunoda-De Vries scenderà in campo sabato 11 febbraio, terza in ordine di apparizione (Williams "lancia" infatti online lunedì 6 febbraio).

Facile immaginare che - come l'anno scorso e come ormai consuetudine - tanto i veli sulla nuova Red Bull (RB19, in teoria) quanto quelli delle sue rivali non cadranno in occasione dell'ormai parecchio decaduto svelamento d'inizio stagione. Utile più che altro per proclami ad uso sponsor e fotoshooting... anche. Per vedere le nuove monoposto bisognerà attendere i test pre-campionato di fine febbraio (da giovedì 23 a sabto 25), quando non addirittura la prima sessione di prove libere di Sakhir!