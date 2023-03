Red Bull Ring rinnova: GP d'Austria nell'arena dei "Tori" fino al 2027

FORMULA 1

Lo storico tracciato austriaco è rientratodieci anni fa nel calendario iridato

© Getty Images Teatro nel 2022 della quarta ed ultima vittoria stagionale della Ferrari, il Red Bull Ring di Spielberg ha rinnovato il proprio contratto con Formala 1 per ospitare fino al 2027 il Gran Premio d'Austria. Un prolungamento di quattro anni per lo storico circuito tra le Alpi austriache che intanto quest'anno festeggia il decimo anno del suo attuale accordo, risalente appunto al 2014, all'avvento dell'era ibrida.

© Getty Images

Cinque vittorie per la Mercedes (dal 2014 al 2017 e poi nel 2020), tre per la Red Bull nel 2018, 2018 e 2021,su quello che è la propria ... seconda gara di casa, una sola per la Ferrari, la scorsa estate appunto con Leclerc: terzo ed ultimo sigillo del monegasco ma in un certo senso "canto del cigno" della candidatura iridata ferrarista. Molto emblematicamente infatti Carlos Sainz (che solo sette giorni prima aveva messo a segno la sua prima vittorie nel Mondiale, e con la Ferrari) era stato costretto alla resa, con la monoposto in fiamme.

A Spielberg è in programma ad inizio estate il decimo dei ventiquattro appuntamenti di un Mondiale che - in base al nuovo accordo raggiunto - tornerà a Spielberg fino al 2027. Non lo è in modo sostanziale (la proprietà Red Bull lo è...), ma forse il prolungamento della permanenza di Spielberg in calendario, nonostante la sua localizzazione non particolarmente comoda, è anche una sorta di "premio fedeltà" per il circuito che negli anni più duri dell'emergenza sanitaria (2020 e 2021) ha ospitato ben due GP a stagione - GP Austria e GP Stiria - sia per quanto riguarda la Formula Uno, sia per quanto riguarda la MotoGP.

Nel 2020 il doppio appuntamento austriaco ha addirittura dato il via - in piena estate - al Mondiale "pandemico". A vincere le due gare entrate nella storia della massimo formula con la denominazione di GP della Stiria sono stati Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quattro le vittorie totali dell'olandese a Spielberg, due sole quelle di Sir Lewis che (in casa Mercedes) è stato "pareggiato" sull'asfalto austriaco sia da Nico Rosberg che da Valtteri Bottas!