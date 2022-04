"Red Bull cresciuta, dobbiamo migliorare": Leclerc avverte la Ferrari. Binotto: "Episodi sfavorevoli"

LA DELUSIONE DEI FERRARISTI

La Scuderia di Maranello "inciampa" nel GP di casa ma il Team Principal cerca di guardare con ottimismo ai prossimi apuntamenti.

"Oggi ho guidato bene fino a un mio errore che mi è costato sette punti, perché il terzo posto era nostro. Oggi è mia responsabilità, non accampo scuse. Stavo spingendo al massimo perché potevo superare Perez con il DRS all'inizio del giro successivo ma ho chiesto troppo alla macchina ed ho perso il controllo. Sono deluso e dispiaciuto per la squadra e per i tifosi che avevano già assistito all'uscita di scena di Sainz". Primo weekend negativo per Leclerc che mantiene la leadership del Mondiale (79 punti contro i 51 di Verstappen) ma "sporca" il suo ruolino di marcia proprio nell'appuntamento più atteso. Getty Images

"Abbiamo fatto molta fatica con le gomme rispetto alla Red Bull, sia con le intermedie che con le slick, soprattutto con l'anteriore destra, come successo già ieri nella Sprint. Dobbiamo analizzare molto bene i dati e migliorare perchè la Red Bull qui è cresciuta, portando degli aggiornamenti".

Come Leclerc, anche Sainz lascia Imola con la delusione dipinta sul volto:

"Sono partito male, senza dubbio. Resta da capire come mai. Poi però si poteva rimediare perché avevo dimostrato sabato di essere a mio agio in queste condizioni. Con Ricciardo è stato un incidente di gara, ma io gli avevo lasciato spazio più che a sufficienza, solo che lui è scivolato sul cordolo interno. Purtroppo negli ultimi due GP sono stato sfortunato, ho fatto pochissima strada e questo finisco per pagarlo, in termini di esperienza con questa macchina. Questo sport è così... Devo rimanere positivo e continuare a fare il mio mestiere".

A tirare le somme del weekend ferrarista è il Team Principal Mattia Binotto:

"Da parte di Leclerc c’è' delusione, disappunto, al di là del fatto che oggi Max era imprendibile. Lui però non ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere. Lo spirito che hanno i nostri piloti è quello giusto, oggi non dobbiamo abbatterci solo perché una gara è andata male. Dobbiamo tenere il morale alto, oggi tutti gli episodi ci sono stati sfavorevoli: la partenza da lato peggiore della pista, la sfortuna di Sainz, il pit stop lento di Leclerc. C'era tutta la gara per rimediare ma non lo abbiamo fatto. Dobbiamo mantenere il sorriso".