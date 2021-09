Raikkonen torna in pista a Sochi dopo il Covid

FORMULA 1

Il finlandese dell'Alfa Romeo: "Nessuna emozione, ma sono felice di correre. Ora servono buoni risultati"

Dopo aver saltato due GP a causa del Covid, Kimi Raikkonen torna al volante della sua Alfa Romeo per il GP di Russia. "Sono felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole", ha detto il finlandese, al passo d'addio alla F1. La pioggia accoglie la Formula 1 a Sochi

































































































































"Comunque fa tutto parte del passato e la mia attenzione è rivolta a Sochi. Il team ha mostrato un buon potenziale nelle ultime gare e ora abbiamo bisogno di convertire i progressi in buoni risultati. Non credo che questo ritorno possa suscitarmi emozioni particolari, si tratta solo di fare il mio lavoro e una buona gara", ha aggiunto.

Raikkonen ha poi risposto cosi' alla domanda su se avesse visto le corse di Zandvoort e Monza alla televisione: "Non interamente. La partenza e alcune cose qua e la'. Le mie condizioni? "Funziona praticamente tutto, sto bene". (ANSA). PGR