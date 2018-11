Raikkonen, ciao Ferrari: "Il Mondiale 2007 resterà per sempre"

25/11/2018

L'ultima gara di Kimi Raikkonen al volante della Ferrari è durata appena sette giri per un problema elettronico, ma il finlandese l'ha presa con filosofia: "Avrei voluto concludere meglio, ma queste situazioni fanno parte del nostro sport". Ci sono tanti ricordi: "Il Mondiale 2007 e i due titoli costruttori, questo rimarrà per sempre: grazie a tutti, ci sono stati momenti belli e meno belli".



Grandi sintonia con i tifosi: "Ho sempre avuto un grande sostegno e questo è sempre stato fantastisco".



Adesso, però, bisogna già pensare al futuro che è Sauber-Alfa Romeo: "Sono curioso dei primi test, saranno importanti per capire com'è questa nuova macchina e anche per comprendere meglio le nuove gomme".