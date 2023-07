Quarantamila euro e sei mesi di lavoro: Verstappen riavrà la sua coppa... nel 2024?

FORMULA UNO

Già in produzione un trofeo-bis per Verstappen ma i tempi di consegna sono più lunghi di... una corsa al titolo

© Getty Images Due volte sul secondo gradino del podio negli ultimi due GP, Lando Norris è sempre più al centro dell'attenzione, anche troppo! L'episodio del trofeo del vincitore danneggiato dal pilota della McLaren sul podio di Budapest sembra aver scatenato un piccolo caso diplomatico. Nelle ore successive all'accaduto, è emerso infatti che il caratteristico vaso di porcellana è piuttosto prezioso, oltre che un pezzo unico: il suo valore si aggira infatti sui quarantamila euro (una vera e propria opera d'arte quindi) e la sua realizzazione richiede circa sei mesi di lavoro da parte di uno degli artisti della ditta Herend Porcelain Manufactory.

E se la McLaren ha prontamente offerto le proprie scuse ai rivali di Red Bull, Norris e Verstappen sembrano averla presa alla leggera. A dire la verità, il giovane pilota inglese ha mostrato durante la cerimonia del podio un certo imbarazzo, mentre il campione del mondo non ha mostrato particolare contrarietà. I verti della ditta realizzatrice (le cui origini risalgono al 1826) hanno faticosamente fatto buon viso a cattivo gioco, dichiarando che l'eventualità di un danno ai loro pezzi unici è ampiamente contemplata e gli stessi sono coperti da una garanzia a vita.

Non solo, la produzione di un nuovo vaso di porcellana è iniziata poche ore dopo il "fattaccio". Se non si tratterà di una semplice replica e rispetterà la "normale" procedura, Verstappen e la Red Bull si vedranno recapitare il vaso-bis all'inizio del 2024. Meglio lasciargli fin da ora uno spazio nella bacheca trofei di Milton Keynes che da qui a fine stagione verosimilmente dovrà accoglierne altri. A meno che Norris... Ma no, cosa avete capito? A Meno che Norris non prosegua nel suo tend di netta crescita e non riesca prima o poi a strappare - "con le buone", stavolta - il trofeo del vincitore a SuperMax!