Quando Senna disse: "Vicinissimo alla Ferrari, un giorno ci correrò"

Settembre 1991, gara di Monza appena disputata. Negli studi di Mediaset c'è Ayrton Senna, ospite di Calciomania condotto da Cesare Cadeo e Maurizio Mosca. Poi la parola Ferrari illumina volto del pilota brasiliano: "Ci siamo parlati e siamo stati molto vicini a trovare un accordo, poi non si è fatto niente ma in futuro ci saranno altre possibilità perché ogni pilota ha come obiettivo correre con la Rossa di Maranello". Poi anche una battuta divertente con Massimo Boldi al suo fianco.