Qualifiche: Verstappen imbattibile; Hamilton 2°, le Ferrari in terza fila

GRAN PREMIO OLANDA F.1 PROVE UFFICIALI

È del pilota olandese la pole position del tredicesimo appuntamento del Mondiale sul rinnovato circuito di Zandvoort.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen rispetta il pronostico e le aspettative del suo pubblico firmando la pole position del GP d'Olanda ma a sfiorare l'impresa - viste le premesse - è Lewis Hamilton che si guadagna un posto in prima fila con un giro a soli 38 millesimi dall'idolo di casa. Dalla seconda fila scatteranno l'altra Freccia Nera di Valtteri Bottas e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Terza fila tutta Ferrari con il quinto tempo di Charles Leclerc ed il sesto di Carlos Sainz ed è da incorniciare il settimo tempo di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo.

Ce l'ha messa tutta, il sette volte campione del mondo, a rovinare la festa alle decine di migliaia di tifosi orange che hanno riempito le tribune del rinnovato e spettacolare circuito di Zandvoort ed alla fine solo 38 millesimi di secondo dividono il leader della classifica generale dal suo giovane sfidante nella corsa al titolo. Non c'è stata storia insomma nella sfida per aggiudicarsi un posto al via dall prima fila del tredicesimo appuntmento del Mondiale, che è tornato in Olanda dopo trentasei anni. Dietro a Max e Lewis però è stata battaglia vera, con Valtteri Bottas autore del terzo tempo a 337 millesimi dalla pole ed uno straordinario Pierre Gasly a completare la seconda fila (+0.593) con la sua Alpha Tauri.

Come previsto dopo le difficoltà incontrate nel terzo turno di prove libere, la Ferrari non è riuscita a piazzare nemmeno una delle sue SF21 in seconda fila: quinto tempo per Lerclerc a 642 millesimi da Verstappen e Sainz appena dieci millesimi di secondo più lento del compagno di squadra. A fare sensazione è stato però Antonio Giovinazzi che - approdato in Q1 - ha staccato una performance da quarta fila: settimo tempo per il "nostro", subito alle spalle delle due Ferrari e davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Insieme a quest'ultimo, completa la quinta fila (e la top ten) Daniel Ricciardo con la McLaren-Mercedes.

Rimane fuori dai primi dieci invececon l'altra McLaren penalizzato (ma non solo lui) dalla doppia bandiera rossa esposta in Q2 prima per, poi per quella ancora più violenta del suo compagno di squadrache, postandosi sulla sinistra per superare la Mercedes di Hamilton, ha messo la ruota posteriore sinistra in ingresso di curva 7 ed è poi andato ad impattare contro le protezioni, dopo avere attraversato la ghiaia della via di fuga. Qualifiche con danni quindi per la Williams che vede comunque Russell e Latifi al via dalla sesta e dalla settima fila.

Partirà invece dalla nona fila il 98esimo GP della carriera di Robert Kubica che sostituisce in Alfa Romeo il "quarantenato" Kimi Raikkonen (a rischio per l'ex ferrarista anche la prevedibile "passerella" monzese del prossimo weekend). Il polacco ha fatto il suo dovere, mettendosi alle spalle le Haas (ugualmente spinte dalla power unit Ferrari) di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Curiosità finale: a fianco di Kubica ci sarà Sebastian Vettel, vale a dire il pilota che debuttò nel Mondiale quattordici anni, sostituendo sulla BMW Sauber a Indianapolis proprio Robert, alle prese con le conseguenze dello spaventoso incidente di sette giorni prima a Montreal.