Qualifiche Spielberg: prima fila per Verstappen e Norris, Russell e Sainz al via dalla seconda

PROVE UFFICIALI

Il tre volte campione del mondo rifila distacchi importanti alla concorrenza

Quarta pole position da record (e consecutiva!) per Max Verstappen a Spielberg, la quarantesima dell'olandese. Poche ore dopo aver trionfato nella Sprint Race, il campione in carica stacca il tempo di un minuto, quattro secondi e 314 millesimi. Al suo fianco in prima fila al via del Gran Premio d'Austria sarà Lando Norris con un ritardo di 404 millesimi. Seconda fila per George Russell (+0.526)con la migliore Mercedes e per Carlos Sainz con la Ferrari (+0.537). I due futuri compagni di squadra Lewis Hamilton (+0.589) e Charles Leclerc (+0.730) occupano la terza fila: per il monegasco ultimo attack rovinato da un lungo fuori pista nelle due curve finali. Settima fila per Oscar Piastri (+0.734, terzo tempo annullato per track limits) e per Sergio Perez, staccato di ben 888 millesimi dalla Red Bull gemella.

© Getty Images

Alle spalle dei piloti delle Big Four, Kevin Magnussen e Esteban Oon chiudono la top ten per Haas e Alpine rispettivamente, mentre sulla sesta prenderanno posto Daniel Ricciardo con la VISA Cash App Racing Bulls e Kevin Magnussen con la seconda Haas powered by Ferrari. Battuto dal compagno di squadra e connazionale Ocon, Pierre Gasly divide la fila sette con Yuki Tsunoda (VISA Cash App RB), mentre Fernando Alonso non va oltre l'interno dell'ottava, sulla quale lo affianca Alexander Albon (Williams). Penultima fila per Lance Stroll (Aston Martin) e Valtteri Bottas con Stake Sauber. In coda al gruppo, Logan Sargeant non ripete la sua buona qualifica-Sprint ma lascia l'ulima casella a Guanyu Zhou con l'altra Stake Sauber.