Qualifiche Singapore: Sainz replica la pole di Monza, Russell rovina la festa a Leclerc

Singapore: Sainz in pole davanti a Russell



































Carlos Sainz non si può tenere a Singapore. Dopo aver sfiorato il "clean sweep" dei tre turni di prove libere, lo spagnolo firma la pole con il tempo di un minuto, 30 secondi e 984 millesimi, battendo di 72 millesimi George Russell e di 79 il proprio compagno di squadra Charles Leclerc. Per la Scuderia di Maranello si tratta della terza pole di fila a Singapore, dove nel 2019 e nel 2002 era stato Leclerc a partire al palo. Lando Norris completa la seconda fila, chiudendo a 286 milesimi dal poleman Sainz. Terza fila inedita per Lewis Hamilton con la seconda Mercedes e Kevin Magnussen con la Haas spinta dalla power unit Ferari. Qualifiche da incubo per la Red Bull: entrambe le monoposto escluse dal Q3. "Shocking experience" e RB19 inguidabile per Max Verstappen che si ferma all'undicesima casella ma - buon per lui e per il suo team - viene sostanzialmente graziato dalla Direzione Gara nel verdetto della triplice inchiesta alla quale viene sottoposto a fine qualifiche: nulla di fatto per l'impeding nei confronti di Logan Sargeant, semplice reprimenda (la prima della stagione) per avere sostato ben più del necessario alla fine della corsia box e infine seconda reprimenda (con multa di 5000 euro al suo team) per l'impeding su Yuki Tsunoda.