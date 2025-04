Qualifiche: pole di Verstappen, prima fila per Piastri. Incidente per Norris

Max Verstappen beffa la McLaren e strappa per dieci millesimi ad Oscar Piastri e alla McLaren la pole position del Gp dell'Arabia Saudita. Seconda fila per George Russell con la Mercedes e per Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Dalla terza al via Andrea Kimi Antonelli e Carlos Sainz con la Williams. Deve rassegnarsi all'esterno della quinta fila Norris, contro il muro alla curva quattro nel corso del suo primo time attack del Q3 e quini di fatto senza tempo. Lewis Hamilton deve accontentarsi dell'interno della quarta fila completata da Yuki Tsunoda, mentre Pierre Gasly apre una quinta fila imprevedibilmente completata da Norris.