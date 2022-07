Qualifiche GP Francia, Leclerc: "Grazie Carlos, vogliamo vincere". Sainz: "Poteva essere pole"

F1 FRANCIA

Lavoro perfetto in casa Ferrari, con Sainz che aiuta Leclerc a conquistare la pole

F1, una qualifica firmata Ferrari

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc conquista la pole position, la sedicesima in carriera e la settima stagionale, a Le Castellet. Nel GP di Francia la Ferrari del monegasco partirà davanti alle due Red Bull di Verstappen e Perez anche grazie al gran lavoro di squadra fatto con Sainz, che nonostante la penalità e la partenza dal fondo della griglia, si è sacrificato per aiutare il compagno: "È una grande sensazione, è stato un gran giro e ho faticato tutto il weekend. Ringrazio Sainz per avermi aiutato, sarebbe potuto essere anche lui vicino e spingeremo insieme per vincere".

"Abbiamo avuto un passo molto forte e abbiamo dato la svolta per le nostre qualifiche. La macchina ha dato buone sensazioni, ma ieri con Red Bull ci sono state tante differenze. Domani speriamo di poter concludere con la vittoria, lavoreremo per raggiungere questo obiettivo" ha sottolineato Leclerc.

Partenza dall'ultima fila al 19° posto in griglia per Sainz, che però si prende la scena per il gran lavoro fatto in aiuto di Leclerc fino al Q3: "Se c'era un weekend per fare la pole in asciutto era questo, il 31.0 che ho fatto in Q2 è stato difficile da fare in Q3 e avevo di certo margine per andare più forte. Questo sport va così, ma almeno ho aiutato Leclerc per prendere la prima fila. È stata una bella collaborazione, significa che lavoriamo bene e zittisce le critiche che sono arrivate in queste settimane. Siamo uniti, vincenti ed è bello vedere i risultati quando lavoriamo così. Sarà una gara difficile, col caldo che fa seguire le altre auto non sarà facile per le gomme. Ci proverò, non è una situazione ideale per rimontare ma ce la metterò tutta. La macchina c'è, sono migliorato tanto e sono in forma e a un livello top".