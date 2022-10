Qualifiche GP del Messico, Verstappen: "Serve una buona partenza". Leclerc: "Qualcosa non va"

f1 messico

L'olandese sorride per l'ennesima pole, le Ferrari si leccano le ferite per la peggior qualifica della stagione

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen sorride nelle qualifiche a Città del Messico, con l'ennesima pole della stagione e la partenza dalla prima fila che può condurlo al record delle 14 vittorie in stagione. Per l'olandese una prestazione super in qualifica, ma non una vittoria assicurata: "Trovarci in pole è fantastico, anche se la strada per arrivare a curva 1 è lunga. Ci sarà bisogno di una bella partenza, ma credo che l’auto sarà veloce e questa sarà la cosa più importante domani".

"Bella qualifica, molto combattuta. Dopo le PL3 ho fatto qualche modifica alla macchina ed è andata meglio. Stadio? Incredibile la passione del pubblico, guidare lì è fantastico. Checo sarà in lotta domani, abbiamo una macchina forte in gara. Strategia? Saremo molto vicini in gara alle Mercedes, ma la strategia la valuteremo domani” ha spiegato l'olandese.

RUSSELL: "GIRO TERRIBILE"

Prima fila e secondo posto in griglia di partenza per George Russell, che proverà a beffare Verstappen in curva 1: "Oggi il team ci ha dato una macchina fantastica. Questa è la testimonianza del duro lavoro che hanno fatto per tanto tempo. La pole ci sembrava alla portata, da parte mia è stato un giro terribile. Vorrei prendermi a calci da solo, ma la prima fila è comunque una buona posizione di partenza. Pista adatta? L’aggiornamento di Austin qui riduce il vantaggio che la Red Bull ha rispetto a noi, per via dell’aria meno densa. Per questo abbiamo più competitività. In partenza avrò un’opportunità, cercherò di coglierla”.

HAMILTON: "GRAN LAVORO"

Ad aprire la seconda fila Lewis Hamilton: "Il primo giro poteva essere sufficiente per il 2° posto, forse. Ma non è stato all’altezza della Red Bull, loro sono molto veloci. Ma sono molto fiero del mio team, abbiamo fatto un grande lavoro. Per noi è la migliore qualifica dell’anno come squadra ed è la dimostrazione che le difficoltà ti portano a crescere. Grazie a tutti, in pista e in fabbrica. Russell? Anche i miei giri sono stati piuttosto buoni. Dobbiamo continuare a spingere. Sono contento della posizione di partenza, la strada verso curva 1 è lunga”.

LECLERC: "QUALCOSA NON VA"

Tanto amaro in bocca per Charles Leclerc, che partirà 7°: "Ho fatto degli errori in FP2 ieri, ma oggi non sono contento perché c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa di strano, forse al motore perché ho perso tanto nei rettilinei. L'auto non era guidabile come doveva, dobbiamo studiare per capire cosa c'è che non va in vista di domani. Già prima della qualifica ce l'aspettavamo complicata, la Mercedes ha dimostrato tanto e Red Bull ha fatto step avanti. Vittoria? Difficile, vorrei capire cosa sia successo per cambiare e provare a rimontare".

SAINZ: "PERSA PERFORMANCE"

Carlos Sainz invece partirà dalla terza fila, al quinto posto in griglia, ma anche il madrileno non è soddisfatto della sua qualifica: "Non sono contento del mio giro, oggi è stato difficile guidare. Non capiamo cosa sia successo alla macchina, abbiamo perso tanta performance. Quando la macchina è così è davvero difficile mettere insieme un giro buono. Sappiamo perché non siamo andati forti, abbiamo compromesso la macchina".

BINOTTO: "SIAMO STATI SFORTUNATI"

Mattia Binotto, team principal Ferrari, ha commentato così la qualifica: "Non ho ancora avuto modo di vedere i dati, ma si è rotto il DRS e il Messico è una pista difficile. C'è poco grip, conosciamo tutti gli aspetti e sappiamo quali sono le costanti da tenere in considerazione in questa pista. Sapevamo sarebbe stata una qualifica serrata, ma mettere un giro insieme è davvero difficile. È andata male, siamo stati sfortunati, ma siamo competitivi in vista della gara. Sarà una bella gara da vedere.