Qualifiche GP Belgio, Verstappen: "Podio alla portata". Perez: "Posso superare Sainz"

f1 belgio

L'iridato olandese cede la pole a Sainz e partirà da dietro, ma l'obiettivo per la gara è ben chiaro

Spa, Sainz eredita la pole



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È stato il più veloce delle qualifiche, ma a causa della penalità comminatagli dovrà partire dalle retrovie, ma nonostante questo Max Verstappen non si lascia abbattere. L'olandese, che occuperà l'ottava fila con Charles Leclerc, proverà la rimonta consapevole di avere una monoposto capace di staccare di quasi sette decimi la Ferrari in qualifica: "È stata una qualifica fantastica, la macchina funziona bene e siamo riusciti a ottimizzarla per ottenere il massimo".

"Ho salvato un treno di gomme per domani che partirò da dietro, sono molto contento perché la pista è straordinaria. Dobbiamo rimontare, con una macchina così sarebbe un peccato non centrare il podio" le parole di super Max.

Terzo tempo della qualifica, ma partenza dalla seconda posizione in griglia per Sergio Perez che manda un chiaro messaggio al poleman Carlos Sainz: "Il secondo posto non è male, se partirò bene e seguendo Sainz magari potrò invertire le posizioni. Guardo con ottimismo a domani, sarà importante partire bene e fare la nostra gara. Questa è la chiave giusta per avere la meglio".