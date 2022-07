Qualifiche GP Austria, Leclerc: "Voglio raccogliere i punti che meritiamo". Sainz: "Proverò a vincere la Sprint"

F1 AUSTRIA

Le due Rosse proveranno a insidiare la Red Bull di Verstappen già dalla prima curva della Sprint Race

Solo una manciata di millesimi, appena 29, dividono Charles Leclerc dal poleman del GP d'Austria Max Verstappen. Il monegasco, dopo alcuni weekend da archiviare, vuole ritrovare a Spielberg i punti persi per strada e l'occasione, tra Sprint Race e gara, è ghiotta: "Voglio fare una gara pulita, le ultime sono state davvero un disastro per me e spero che tutto vada nel verso giusto per fare i punti che meritiamo di raccogliere". A Spielberg è già emozione da pole

















































































1 di 42 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Siamo tutti vicini, la qualifica è stata entusiasmante e ho faticato un po' nell'ultimo giro perché non riuscivo a riportare le gomme in temperatura dopo così tanto tempo ai box. Max è stato più veloce, congratulazioni a lui per la pole e ora speriamo di divertirci in gara" ha sottolineato il pilota Ferrari.

Ad aprire la seconda fila, dalla terza posizione in griglia, ci sarà Carlos Sainz. Dopo la vittoria a Silverstone lo spagnolo vuole centrare anche la prima affermazione in Sprint: "Guardando quanto sono vicino e riesaminando il giro probabilmente ci sarà qualcosa che mi ha fatto perdere qualche decimo che mi avrebbe dato la pole, ma la stessa cosa vale per Verstappen e Leclerc. La cosa positiva è che abbiamo fatto un bel giro alla fine del Q3 e non era facile perché le gomme erano molto fredde e bisognava avere molta fiducia nella macchina. Non è stato semplice, potevo fare qualcosa in più e sono molto vicino a loro, proverò a batterli domani. Siamo lì, è stata una bella qualifica e ora ho più fiducia e mi sento più a mio agio in macchina. Partendo dal lato pulito ci possono essere le opportunità di vittoria in Sprint Race, sarà divertente"