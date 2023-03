Qualifiche GP Bahrain, Verstappen: "Sorpreso di essere in pole". Perez: "Abbiamo il passo gara"

F1 BAHRAIN

Doppietta Red Bull in prima fila in Bahrain, con Verstappen e Perez che partiranno davanti alle Ferrari

Bahrain, prime qualifiche F1 del 2023





























































Max Verstappen conquista la prima pole del 2023 della F1, con un super risultato ottenuto nelle qualifiche del GP del Bahrain. Il pilota olandese, bi-campione del mondo, cercherà la prima affermazione stagionale partendo davanti al compagno Sergio Perez al termine di una sessione che lo ha sorpreso: "Credo sia stato un weekend iniziato in maniera difficile, non riuscivo a trovare il ritmo ieri ma ho messo i pezzi insieme per le qualifiche e sono molto contento. Sono felice di essere in pole".

"È un risultato positivo per tutto il team dopo lo scorso anno. Mostrarci così forte è fantastico, non vedo l'ora sia domani. In auto è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, perché siamo rallentati e tutti aumenteranno le loro prestazioni. Questo è il bello della F1, dopo la sofferenza delle libere è una sorpresa essere in pole" ha commentato l'olandese.

PEREZ: "POSSIAMO FARE BENE"

Prima fila anche per Sergio Perez, che con l'altra Red Bull partirà dalla seconda casella in griglia: "Qualifiche combattute, non ricordo una sessione così. Non puoi lasciare nulla in pista se vuoi avere la migliore posizione. Possiamo migliorare di un decimo qua e là, ma partire così è speciale. Non sono stato bene in auto, il bilanciamento non era buono. Ci siamo preparati di più per la gara, sicuramente la macchina sarà più performante. Abbiamo trovato dei compromessi che forse non sono stati ideali per la qualifica, ma speriamo di fare bene in gara e avere un buon passo".

HAMILTON: "PENSAVO PEGGIO"

Partenza in sordina per la Mercedes, con la W14 di Lewis Hamilton che partirà dalla settima posizione in quarta fila in griglia: "Mi aspettavo peggio, quindi è un risultato ok. Non siamo in lotta per la vittoria, sembra non ci sia il passo per la vittoria ma vogliamo lottare con Aston Martin e Ferrari".