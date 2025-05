Internazionali, Nepi Molineris: "Roma ha ambizione da Slam"

"Ci sentiamo uno Slam". Così in un'intervista a 'La Repubblica', Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, la società ministeriale proprietaria dell'area del Foro Italico, in merito agli Internazionali di tennis in corso a Roma. "Siamo uno Slam per visione, volontà di crescere nei servizi, bellezza dello scenario che ospita questo Masters 1000. Non lo siamo per le infrastrutture: uno Slam è sette volte più grande, richiederebbe tre stadi coperti da diecimila posti, aree corporate e hospitality per migliaia di persone. Serviranno molti anni. Ma quest'ambizione ci permette di aumentare costantemente gli standard qualitativi e quantitativi", prosegue l'ad di S&S.