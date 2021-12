Qualifiche Abu Dhabi, Verstappen fa festa: "Tutto perfetto, partenza sarà fondamentale"

Max Verstappen centra la decima pole stagionale, quella più importante nell'ultimo appuntamento dell'anno ad Abu Dhabi. L'olandese, appaiato in testa alla classifica generale con Lewis Hamilton, deve conquistare arrivare davanti al sette volte iridato per vincere il titolo: "È una sensazione fantastica, abbiamo migliorato la macchina in qualifica perché abbiamo avuto degli alti e bassi in questi giorni. Le Mercedes sono state forti ultimamente, ma guardo a domani e spero che tutto vada per il meglio".

Abu Dhabi, l'ultima pole è di Verstappen Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte